На постоянно действующем совещании в Правительстве области обсудили ситуацию по работе медицинских учреждений.

Одной из основных тем на повестке дня остается рост заболеваемости коронавирусом. В структуре преобладает легкая форма. В связи с этим выросло количество вызовов врачей на дом.

— Поликлиникам выделено финансирование на привлечение к работе служб такси, чтобы медики могли оперативно обходить всех нуждающихся пациентов. Перед министерством здравоохранения поставлена задача держать вопрос под особым контролем. В случае необходимости будем решать вопрос по дополнительным средствам на это направление, — сообщил в своем Телеграм-канале председатель облправительства Роман Бусаргин.

— Ко мне поступают обращения жителей, которые не могут дозвониться до регистратур лечебных учреждений. Если по Саратову работу колл-центров удалось наладить, то в районах есть серьезные недоработки. Министерство по делам территориальных образований совместно с министерством здравоохранения проведет оперативный мониторинг. В местах, где наблюдается наплыв пациентов, будут добавлены операторы и открыты дополнительные линии, — пообещал Бусаргин.