Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел встречу с торговыми сетями и производителями по вопросу обеспечения потребительского спроса на продукты и товары первой необходимости.

Сейчас запасы сахарного песка на территории региона сформированы в достаточном объеме, чтобы обеспечить даже повышенный спрос. На сахарном заводе в Балашовском районе имеется 6800 тонн, в распределительном центре «Резерв» — еще порядка 4000 тонн. Кроме того, достигнута договоренность с крупнейшим производителем «Русагро» об отгрузки 1000 тонн. При этом потребность составляет порядка 2500 тонн в месяц.

Вместе с тем поступают сигналы, что поставки в магазины задерживаются или производятся в недостаточном объеме без объективных причин.

-Обратился к руководителям прокуратуры региона, управления Федеральной антимонопольной службы и правоохранительных органов с просьбой дать таким фактам правовую оценку. Министерству сельского хозяйства области поручил сформировать заявки в адрес производителей, чтобы обеспечить реальные потребности торговых сетей. Каждую организацию вести индивидуально в этом вопросе. Министерству экономического развития поручил проводить ежедневный мониторинг поставок в объекты торговли и наличие сахара на прилавках. В случае любых задержек незамедлительно обращаться в надзорные органы, — добавил он.