Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обратился в прокуратуру из-за перекопанных улиц в городах региона.

По словам Бусаргина, факты нарушений выявлены в Саратове, Энгельсе, Балакове. Он попросил ведомство провести проверку и принять меры прокурорского реагирования.

—Поводом для обращения стали жалобы от жителей региона на перекопанные из-за ремонта подземные коммуникации и, как следствие, отсутствии должного водоснабжения, — сообщил вице-губернатор.

Он подчеркнул, что недовольство граждан абсолютно объективно. Брошенные котлованы создают аварийные ситуации и провоцируют заторы на дорогах, а также мешают жителям.

—После замены трубопроводов или ликвидации нештатной ситуации на сетях организация согласно федеральному закону должна заменить все элементы благоустройства, включая асфальтобетонное покрытие, бордюры, тротуарную плитку, зеленые зоны. В тех местах, где работы уже были проведены, провалов и просадки восстановленного асфальта быть не должно, — заявил Бусаргин.