Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин встретился с владельцами торговых центров и обсудил меры поддержки этого вида бизнеса в текущих экономических условиях. Об этом сегодня, 23 марта, написал сам чиновник в своем телеграм-канале.

По его словам, в связи с приостановкой деятельности ряда иностранных компаний у ТЦ возникли сложности с несколькими арендаторами. Предприниматели попросили рассмотреть возможность снижения для них ставки налога на имущество и предоставление отсрочек. Также звучал вопрос временной отмены платы или пересчета тарифа по водоотведению и сбросу загрязняющих веществ в сточные воды сверх нормы.

— Позиция Правительства области на этот счет предельно однозначна и ясна — мы рассмотрим возможность внедрения максимального спектра мер поддержки для ТЦ.В торговых центрах трудятся большое количество жителей.

Наша задача — сохранить рабочие места, а также в случае необходимости помочь ТЦ с поиском новых арендаторов. Решение этих вопросов не откладывается в долгий ящик. Поручил министерству экономического развития выработать план в течение ближайших нескольких дней. Сразу же после этого вновь встретимся с собственниками и обсудим дальнейшие шаги, — написал он.