Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил предприятие ООО «Король Диванов» в селе Клещевка, которое специализируется на производстве диванов, кресел, корпусной и другой мебели. Продукция компании реализовывается под несколькими брендами на территории всей страны.

В общей сложности в саратовском подразделении трудятся около двух тысяч человек. Работников транспортом доставляют из многих районов региона.

Сейчас на предприятии завершается реализация инвестиционного проекта, в рамках которого было закуплено оборудование для производства матрасов. Компания намерена развиваться и дальше. В планах строительство целого поселка рядом с производством, где смогут жить сотрудники. Кроме того, обсуждается вопрос организации неподалеку новой железнодорожной станции. Все это улучшит логистику.

-Правительство области готово оказывать в этом направлении всю необходимую поддержку, в том числе по взаимодействию с федеральными ведомствами и обеспечению инфраструктуры. У нас есть государственные и региональные программы, которые позволяют строить дороги, подводить коммуникации и возводить социальные объекты.

Мы в первую очередь заинтересованы в создании новых рабочих мест и сделаем все от нас зависящее для успешной реализации этой инициативы, — отметил чиновник.

Бусаргин обсудил с руководством организации и другой важный вопрос — повышение заработной платы. В компании взяли на себя обязательство повысить средний уровень оплаты труда примерно на 25%.