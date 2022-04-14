Сегодня, 14 апреля, Роман Бусаргин провел совещание с министерствами.

-В настоящий момент наши крупные муниципалитеты продолжают подбирать земельные участки, которые подходят под критерии, обозначенные федеральным центром. После проектных работ регион подготовит и в период до 23 мая направит заявку, а также подтвердит готовность взять на себя обязательства по софинансированию, — написал он.

Бусаргин поставил задачу перед ответственными лицами и главами муниципалитетов максимально ускоряться и не затягивать процесс. Реализация проектов быстрее начнется на тех территориях, где оперативно проведут всю подготовительную работу.

Напомним, Саратовская область вошла в число 10 субъектов, которые в рамках национального проекта получить на создание индустриальных парков в 2022 году субсидию из федерального бюджета. Ранее с такой инициативой выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.