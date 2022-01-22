Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел встречу с представителями общественных организаций, чья деятельность направлена на помощь бездомным животным. Об этом он сообщил в telegram-канале сегодня, 22 января.

-Обсудили вопросы оказания поддержки некоммерческим организациям со стороны Правительства области. Считаю это справедливым, так как приюты выполняют важную гуманитарную функцию.

Обсуждение касалось, в том числе, получения некоммерческими организациями государственных грантов и предоставления им льгот. Поручил проработать вопрос освобождения общественных организаций от уплаты арендных платежей. Главам муниципальных образований области также необходимо изучить механизмы поддержки приютов, опираясь на опыт других регионов, -написал чиновник.