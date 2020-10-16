Исполняющий обязанности председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин объяснил, зачем нужны ограничения в работе общепита.

Напомним, согласно соответствующему постановлению организациям нельзя работать с 21:00 до 8:00.

Роман Бусаргин подчеркнул, что в регионе, как и по всей стране, идет рост заболеваемости коронавирусом. Медучреждения и «скорая» работают по максимуму, поэтому в регионе действует масочный режим, запрет массовых мероприятий, продлена самоизоляция для лиц старше 65 лет.

Однако установленные нормы игнорируются.

Поэтому и вводятся именно такие меры, а не тотальный запрет.