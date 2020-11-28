На встречах с медицинскими работниками в районах области секретарь реготделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков поднимет вопрос о помощи партийных волонтеров в доставке лекарств на дом нуждающимся категориям населения. Этот вопрос он затронул сегодня на совещании с руководителями медучреждений.

Практика доставки лекарств силами партийных волонтеров была введена весной. Там, где в этом есть потребность, нужно усилить данное направление работы, отметил депутат.

Встречи Николая Панкова с главврачами, сотрудниками скорой помощи Балаковского, Вольского и Пугачевского районов, а также студентами медицинских колледжей Вольска и Балаково, состоятся в четверг и пятницу на будущей, региональной неделе. Будут решаться вопросы кадровой укомплектованности медучреждений и бригад скорой помощи. А также обеспечения медицинских работников транспортом, жильем, повышения их зарплат.

— Николай Васильевич, за это хочется отдельно поблагодарить Вас, как депутата Государственной Думы, за то, что уделяете особое внимание этому направлению в районах области, — отметил вице-губернатор — председатель правительства области Роман Бусаргин, который вел совещание.

Ранее Николай Панков обратился в областное министерство здравоохранения с просьбой о приобретении легковых автомобилей для районных больниц Балаковского, Вольского, Пугачевского, Воскресенского и Дергачевского районов. Сейчас медучреждения уже получают новые автомобили «LADA Granta», которые используют в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. В том числе, для передвижения бригад неотложной помощи и доставки анализов в лаборатории.