Отопительный сезон в Саратовской области стартовал досрочно.

По поручению Губернатора Валерия Радаева подключение к тепловым сетям в первую очередь началось с организаций социальной сферы.

По оперативным данным на 10.00 сегодняшнего дня подача тепла организована во все стационарные лечебные учреждения, общеобразовательные и дошкольные организации, а также организации дополнительного образования и соцучреждения, подведомственные министерству труда и социальной защиты области.

На завершающей стадии находится подключение поликлиник (99,9%), учреждений культуры (99,2%) и спортивных сооружений (97,6%).

Всего теплоснабжение обеспечено на 13767 объектах, включая 9268 жилых домов с центральным отоплением. В том числе 4247 (99,5%) домов в Саратове, 1403 (100%) в Энгельсском и 1192 (99,7%) в Балаковском районах.

Сейчас работы по подключению тепла в отдельных учреждениях и квартирах продолжаются. Региональное правительство держит этот вопрос на особом контроле. Уважаемые жители области, если у вас возникли вопросы, можете обратиться к специалистам по номерам горячих линий.