Вчера, 13 мая, регион посетил Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. С Романом Бусаргиным они обсудили направления, по которым региону необходима помощь федеральной власти.

Бусаргин отметил, что Володин всегда оказывал поддержку Саратовской области, продолжает реализацию личных проектов. Все они направлены на решение проблем жителей.

—На протяжении 4 лет работали с ним по реализации крупных проектов, которые стали возможны только благодаря его вниманию к региону. Уверен, что сотрудничество будет продолжено, — отметил Бусаргин.