Режим работы организаций торговли и общественного питания в период с 27 октября по 7 ноября 2021 года остается без изменений с соблюдением установленных ограничительных мер.

С 18 октября 2021 года по 31 октября 2021 года:

работа предприятий общественного питания ограничивается во времени с 23 до 6 часов местного;

приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях общественного питания.

С 29 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года для доступа в предприятия общественного питания необходимо наличие у всех посетителей QR-кода.

С 29 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года оказание услуг по курению (использованию) кальянов в общественных местах осуществляется при наличии у всех посетителей либо QR-кода, — сообщил председатель областного правительства Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.