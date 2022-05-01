Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил саратовцев с Днем Весны и Труда.

-Сегодня хочу поблагодарить всех земляков, трудящихся на благо Саратовской области. Общими усилиями энергетиков и аграриев, строителей и промышленников, экономистов и работников социальной и образовательной сфер, и стараниям многих других талантливых представителей своих профессий наш регион продолжает развиваться.

Это особенно важно сейчас, когда недружественные государства пытаются оказать давление на все сферы деятельности нашей страны. Нам предстоит масштабная работа по импортозамещению, с которой мы справляемся уже сейчас, благодаря ответственному подходу крупных региональных производств, их руководителей и работников.

Спасибо за ваш вклад в развитие и поддержку! Вместе мы преодолеем любые трудности, — написал он.