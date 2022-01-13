Сегодня, 13 января, председатель правительства области Роман Бусаргин провел совещание по реализации программы на 2022 год, в которой участвуют 40 медицинских организаций. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

-В этом году предусмотрено строительство корпуса областной детской клинической больницы и трех поликлиник в рабочих поселках Соколовый, Базарный Карабулак и в селе Питерка. Также по инициативе Председателя ГД РФ Вячеслава Володина в регионе начнется строительство противотуберкулезной больницы, которая будет располагаться по соседству с новым инфекционным центром.

Планируется реконструкция женской консультации и поликлиники Красноармейской районной больницы. Будут закуплены шесть модульных ФАПов для села Радищево, поселка Бурасы, ж/д станции Карамыш, поселка Голубьевка, сел Усть-Караман и Красный Партизан.

В этом же году будет проведен капитальный ремонт трех поликлиник. Запланировано приобретение 198 единиц медицинского оборудования, включая рентгеновские аппараты, компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Будет закуплено 16 автомобилей.

Целью программы модернизации первичного звена здравоохранения является повышение доступности и качества медико-санитарной помощи. На сегодняшний день это одно из основных направлений работы Правительства области, — написал чиновник.