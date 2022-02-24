Подведены итоги работы рабочей группы по мобилизации доходов за январь 2022 года. В консолидированный бюджет дополнительно поступило 85,5 млн. Об этом сегодня, 24 февраля, рассказал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Почти половина из вышеуказанной суммы (40,2 млн рублей) составляет погашенная задолженность по НДФЛ и имущественным налогам.

Проведена работа с 935 хозяйствующими субъектами, выплачивающими зарплату ниже среднеотраслевого уровня. В этом году в казну дополнительно поступило 12 млн рублей за счет НДФЛ и повышения зарплат сотрудникам предприятий, работа с которыми проводилась в прошлом году.

Выявлено 419 организаций с признаками неформальной занятости. Трудовые договоры заключены с 302 работниками. Материалы по 188 компаниям переданы для детальной проработки в Государственную инспекцию труда.

Продолжается работа с собственниками объектов недвижимости, которые уклоняются от регистрации прав или не платят налоги. Выявлено 37 земельных участков, используемых не по целевому назначению, и 408 объектов капитального строительства с незарегистрированными правами собственности (по 38 объектам процедура регистрации уже начата).