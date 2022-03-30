В Саратове председатель правительства области Роман Бусаргин посетил предприятие ООО «Спецдортехника».

На заводе разрабатывают и производят дорожную технику и оборудование: передвижные лаборатории, разметочные машины, техника для ремонта и содержания дорог, приборы для испытания и контроля физико-механических свойств дорожных конструкций и многое другое.

Всего на предприятии, на котором работают 139 человек со средней зарплатой 35,9 тысячи рублей, выпускают порядка 80 наименований различной продукции. Часть ассортимента дешевле импортных аналогов, однако при этом не уступает в характеристиках и качестве.

Техника, производимая на предприятии, активно используется в регионе. Это снегоуборочные машины «Буран», термос-бункер «Вулкан» для текущего ремонта дорожного полотна, манипулятор «Стриж», используемый для покоса травы и кустарников.

—Хорошее предприятие, которому нужно помогать в развитии и предлагать меры государственной поддержки. Производимая техника доказала свое качество и востребована, особенно с учетом масштабов ремонтных и дорожных работ, — отметил чиновник.