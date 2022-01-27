Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин на сегодняшнем заседании правительства поднял тему заболеваемости коронавирусом.

— У нас незначительно пока, но сокращается число свободных коек в ковид-госпиталях. На сегодняшний день свободно 457 койко-мест, это 29,3% от общего количества. Вчера было – 496. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что потребуются дополнительные места. Механизм минздравом четко проработан, сбоев быть не должно, но руку держите на пульсе постоянно. Мы уже проговаривали вопрос по обеспечению транспортом участковых врачей для обслуживания вызовов на дом. В прошлом году привлекали для этого в рамках договора службы такси, денежные средства на это имеются. Также можем задействовать автомобили из правительственного гаража, не отказывают в помощи нашим медикам и предприятия. Под особый контроль – запас медикаментов как в стационарах, так и на аптечных складах, работу ПЦР-лабораторий и доставку медицинского кислорода на станции при ковид-госпиталях. С учетом погодных условий не исключается временное ограничение движения на трассах, поэтому в медучреждении должен быть всегда запас кислорода. От этого напрямую зависят жизни пациентов, а значит уровень ответственности особый,-отметил чиновник.

Он дал указания проверить работу колл-центров поликлиник региона, какое время ожидания на линии, нет ли сбоев. Провести анализ, где необходимо привлечь дополнительные ресурсы.