Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о решении ситуации с поставкой лекарств в Саратовскую область.

— После нашего обращения объемы отгрузки антибиотиков и противовирусных препаратов поставщиками были увеличены, но пока этого не хватает, чтобы удовлетворить небывалый спрос. Обратился к российским фармкомпаниям, чтобы они увеличили производство антибиотиков и противовирусных средств для поставок в Саратовскую область, — отметил он.

Чиновник подчеркнул, что жалобы от местных жителей на нехватку медикаментов продолжает поступать. Правительство региона каждый день публикует список аптек, где есть наиболее популярные лекарства.

Он отметил, что обратился в Минпромторг РФ с просьбой помочь оказать содействие в решении вопроса с поставками лекарств.