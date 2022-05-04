Количество вакансий в Саратовской области остаётся на очень высоком уровне — около 30 тысяч. Работодатели в различных сферах нуждаются в дополнительных кадрах, однако жителям не всегда удобно обращаться в службу занятости за этой информацией. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.

Он поручил министерству труда и социальной защиты провести акцию «Работа есть!». В рамках неё на нескольких площадках необходимо установить мобильные уличные центры занятости, где специалисты службы занятости будут консультировать прохожих. Граждане также смогут узнать там о различных государственных программах повышения квалификации и обучения.

Подобные информационные центры в крупных городах должны быть размещены на самых проходимых местах в каждом районе. По мнению Бусаргина, аналогичную работу стоит провести и в муниципальных районах.

—Служба занятости должна становиться ближе к людям и работать активнее. Знаю, что многие относятся скептически к информации о большом количестве вакансий и востребованности специалистов. Подобная акция позволит жителям лично убедиться, что вакансий у нас много в разных сферах. Желающие смогут найти для себя варианты трудоустройства или подобрать программу обучения, — написал он.

Отметим, что Саратовская область вошла в число лидеров ПФО по снижению безработицы — за год она уменьшилась с 1,6% до 0,7%.