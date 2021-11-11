Сегодня, 11 ноября, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил микрорайон «Городские просторы».

Здесь ведутся работы по строительству многоэтажных домов для более пяти тысяч граждан, в том числе для детей-сирот, многодетных семей, переселенцев из аварийного жилья и граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний.

В рамках комплексной застройки территории микрорайон будет обеспечен двумя детскими садами и двумя поликлиниками, которые будут сданы в этом году. Действует общеобразовательное учреждение, которое также дополнится еще одной школой в следующем году.

-Капитальное строительство автомобильных дорог начнется в 2022 году с наступлением благоприятных погодных условий. Однако подъезды к жилым домам и социальным объектам будут приведены в должное состояние в этом году. Микрорайон дополнят зелеными зонами, а вдоль берега Гуселки раскинется общественный парк, — пишет вице-губернатор.