Сегодня, 4 марта, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил Перелюбский и Краснопаризанский районы, а также поселок Михайловский. В каждом муниципалитете он провел рабочие совещания по реализации государственных и региональных программ.

Бусаргин поставил задачу перед руководством районов — обеспечить своевременное проведение конкурсных процедур, чтобы работы начались с начала строительного сезона и были проведены качественно. По программам ремонта образовательных учреждений крайне важно, чтобы строительный контроль проводили сотрудники администрации, а не директоры школ и детских садов.

-Их работа – обеспечивать учебный процесс для детей, а не быть прорабами на стройке. Контролировать реализацию все проектов и программ буду лично, — отметил чиновник.

Напомним, в этом году на территории Перелюбского района в рамках новых региональных программ, инициированных Председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, будут отремонтированы две школы – в селе Смородинка и поселке Пригорки, а также два детских сада – в Перелюбе и селе Иваниха. В федеральный проект вошла школа имени М.М. Рудченко в Перелюбе, ее капитально отремонтируют.

В поселке Михайловский будут отремонтированы здания школы и детского сада, благоустроены две дворовых территории и две общественные территории.

В Краснопартизанском районе в региональных программах участвуют школы в селе Милорадовка и поселке Петровский, детские сады №6 в поселке Петровский и №13 в селе Толстовка. Муниципалитет также вошел в федеральную программу по капремонту школ (СОШ села Сулак).

В рамках программы модернизации первичного звена планируется замена и дооснащение медицинского оборудования для Перелюбской районной больницы, приобретение автомобиля для врачебной амбулатории п. Михайловский, приобретение рентгеновского маммографического аппарата для Краснопартизанской районной больницы.

По программе ремонта сельских дорог Перелюбскому району предусмотрено 37,2 млн рублей, Краснопартизанскому району – 8 млн рублей (Рукопольское сельское поселение).