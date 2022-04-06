В Энгельсе председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил производственную площадку ООО «Саратовская макаронная фабрика».

Предприятие является одним из старейших в стране, фабрика была основана еще в 1908 году.

Фабрика производит 30 тысяч тонн макаронных изделий в год. На данный момент на площадке в Энгельсе задействовано 4 производственные линии. Недавно завершили реконструкцию еще одного цеха, что позволит установить еще одну линию, которая уже приобретена.

Фабрика использует свою муку, а зерно приобретает у саратовских производителей. Поскольку себестоимость макаронных изделий на 70% состоит из стоимости муки, это позволяет держать невысокую отпускную цену.

-Обсудили проблемные моменты, с которыми может столкнуться предприятие. Руководство фабрики рассказало, что производители упаковочных материалов предупредили о росте цен. На данный момент у них есть большие запасы упаковки, но параллельно прорабатывают переход на более дешевый упаковочный материал, чтобы не допустить резкого удорожания макаронных изделий. Поручил министерству сельского хозяйства проработать с надзорными органами обоснованность повышения цены на упаковку, — написал Бусаргин после визита.

На территории региона в год производится порядка 150 тысяч тонн макаронных изделий. При этом потребность региона составляет порядка 19 тысяч в год.