Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил ООО «Мебельная фабрика Мария». Предприятие включено в федеральный перечень системообразующих.

Продукция компании продается на территории всей России, а также в Казахстане и Киргизии. Сеть магазинов насчитает более 350 точек.

В период с 2021 по 2025 годы компания планирует инвестировать в модернизацию и развитие производства около 360 млн рублей. За счет этого организация не только увеличит налоговые отчисления в бюджет, но и планирует повысить зарплату сотрудникам.

Бусаргин осмотрел производственные цеха и ознакомился с процессом сборки мебели. На встрече также обсудили с руководством работу в условиях санкций недружественных стран. Компании удалось оперативно решить трудности с поставкой импортных комплектующих — были найдены альтернативные поставщики из России и стран Азии.

По словам генерального директора, предприятие работает в штатной режиме и выполняет все заказы в срок. Снижать объем производства и продаж не планируется. Коллектив сохранен в полном объеме.

На встрече также присутствовал представитель ПАО «Сбербанк». Бусаргин обратился к нему с просьбой оказать помощь фабрике в рамках принятых мер государственной поддержки, чтобы обеспечить предприятие необходимым объемом оборотных средств.