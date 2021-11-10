В Татищевском районе началось строительство путепровода, который жители региона ждали 25 лет. Сегодня, 10 ноября, вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил стройплощадку и пообщался с подрядчиком.

—Объект стратегически важен для дорожной сети как района, так и всей Саратовской области. Он позволит разгрузить переезд на перегоне «Татищево – Курдюм». Сейчас интенсивность движения на переезде в обоих направлениях высокая, так как осуществляется пропуск транзитного автотранспорта, транспорта организаций, предприятий и жителей района и ЗАТО поселка Светлый. С учетом этого, пропускная способность переезда не соответствует транспортной нагрузке на улично-дорожную сеть поселка и района, что приводит к длительным простоям автотранспорта.

Глава района Павел Сурков признался, что идея строительства дороги с путепроводом возникла еще 25 лет назад, и жители уже сомневались в возможности ее реализовать. Однако удалось добиться финансирования на этот объект из федерального бюджета. Огромную поддержку в этом оказал Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Строительство путепровода длиной более 404 метров и прилегающих к нему двух дорожных подъездов запланировано на два года. На сегодняшний день раскопаны котлованы под опоры и выполнена частичная подбетонка на них. Финансирование проекта осуществляется за счет федерального и регионального бюджета, спонсорских средств. Общий объем средств на его реализацию составляет 821,4 млн рублей, в том числе на 2021 год – 439,2 млн рублей.

Буду держать на личном контроле ход работ и качество их исполнения, — написал он.