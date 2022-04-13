Сегодня, 13 апреля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил Маркс.

Он приехал на производственную площадку ООО «Научно-производственная фирма «Моссар». Завод, на котором трудятся свыше 1200 человек, специализируется на производстве счетчиков электрической энергии, светодиодного осветительного оборудования, а также контрольно-кассовых машин и электронных весов.

Деятельность предприятия во много зависит от импортных комплектующих. В связи с этим компания испытывает трудности с поставкой ряда компонентов.

-Предприятие является для Маркса одним из градообразующих и имеет социальную значимость. Обсудили с руководством пути выхода из текущей ситуации и поиск альтернативных логистических цепочек. Задача Правительства области сделать все, чтобы рабочие места были сохранены. Для этого необходимо использовать весь спектр мер государственной поддержки. В ближайшее время разработаем план, в рамках которого будет обозначена вся помощь, в том числе налоговые каникулы для предприятия, льготное кредитование, увеличение загрузки завода по другим профилям, — отметил Бусаргин.