На заседании правительства Саратовской области Роман Бусаргин поставил перед чиновниками задачу усилить ремонтные работы на дорогах.

-После таяния снега на многих участках образовались ямы и трещины, особенно в городской черте. Некоторые улицы вообще стали похожи на полосу препятствий.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с муниципалитетами необходимо усилить ремонтные работы. У нас есть технологии, которые позволяют проводить работы даже в непогоду. Пусть это будет временное решение, но оставлять дороги в таком состоянии нельзя,- сказал он.