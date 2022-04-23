Сегодня, 23 апреля, вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил несколько новых медицинских учреждений, строительство которых завершилось в текущем году. После зимы на объектах были выявлены недочеты, которые подрядчики должны исправить в рамках гарантийных обязательств.

—В детской поликлинике в поселке Солнечный-2, на базе которой открылся первый детский травмпункт, подрядчик заверил, что все замечания будут устранены до середины мая. Здесь необходимо перекрасить несколько участков фасада и переложить размытые участки асфальтового покрытия. По словам руководителя учреждения, серьезных недочетов по внутренней отделке нет. Мелочи поправляются в рабочем режиме.

Также побывал в новой инфекционной больнице. Объект востребованный и сложный. Здесь работали сразу несколько подрядных организаций. Их руководители присутствовали на месте.

Основные вопросы по медицинскому учреждению касаются благоустройства с учетом того, что проводилось оно в осенний период. Также есть замечания по асфальтовому покрытию и озеленению. Перед подрядчиками поставлена задача устранить все недочеты до 31 мая, предоставив график производства работ по всем направлениям. В противном случае будем обращаться в суд из-за неисполнения гарантийных обязательств, — написал он в своем телеграмме.