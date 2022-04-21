Роман Бусаргин сегодня, 21 апреля, провел совещание по реализации инвестиционного проекта по строительству крупнейшего центра обработки данных ПАО Сбербанк в Балакове.

Регион взял на себя обязательства по присоединению будущего объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и должен их выполнить в полном объеме.

Бусаргин поставил перед главой района и профильным заместителем председателя Правительства области задачу ускорить работу по всем направлениям: водоснабжение, канализация и ливневая канализация, очистные сооружения. Кроме того, необходимо уже сейчас проработать предварительную схему по дорожному подъезду к центру.

-Ответственность перед органами власти всех уровней очень большая. Регион конкурировал за этот инвестиционный проект с несколькими субъектами. Площадь центра обработки данных составит порядка 82 тысяч кв. м. Никаких заминок и задержек с нашей стороны быть не должно, — отметил он.