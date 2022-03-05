В преддверии Международного женского дня председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин поздравил сотрудниц областной детской больницы и санитарной авиации.

Эти женщины недавно спасли две маленькие жизни – девочку из Аткарского района и мальчика из Энгельса, пострадавших от рук матерей.

-Не буду вдаваться в подробности этих ужасных событий, вы о них знаете из СМИ. Благодаря грамотной и слаженной работе врачей и медсестер малыши живы и идут на поправку. На их счету это не единичные случаи, но такие примеры доказывают профессионализм и неравнодушие наших медиков. С уверенностью могу сказать, что они сотворили настоящее чудо с учетом состояния пациентов.

От всех жителей региона поблагодарил врачей и медсестер за их труд, за спасенные жизни всех маленьких пациентов, за преданность своему делу, — написал он.