Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин поздравил жителей региона с Днём космонавтики:

— Дорогие жители Саратовской области! Сегодня отмечается очень важный для нашего региона праздник — День космонавтики.

Нашей области посчастливилось иметь прямое отношение к человеку, чье имя знает весь мир. Именно на нашей земле Юрий Гагарин впервые поднялся в небо. Здесь 12 апреля 1961 года он приземлился после своего легендарного полета. Это наша история, и никакие попытки западных стран обесценить вклад российских космонавтов этого не изменят. Быть частью истории покорения космоса — для нас гордость и честь.

Мы должны сделать все, чтобы память о подвиге Юрия Гагарина передавалась из поколения в поколение. Чтобы наши дети гордились и знали о первом в мире космонавте и его тесной связи с Саратовской областью.