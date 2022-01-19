Сегодня, 19 января, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин поздравил саратовцев с Крещением в своем telegram-канале.

-Дорогие земляки, поздравляю вас со светлым и радостным праздником – Крещением Господним!

Этот особенный день напоминает нам о таких высоких качествах, как доброта и милосердие, сострадание и любовь к ближнему. Он приносит в дом тепло и уют, вдохновляет на правильные поступки и новые свершения.

Так пусть в жизни каждого человека царит покой и гармония, а ненастья обходят вас стороной. Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия!,-написал он.