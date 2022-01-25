Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин поздравил саратовских студентов с праздником.

— Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Это праздник активной, талантливой и инициативной молодежи, которой так богат наш регион. Приятно наблюдать за тем, как вы участвуете в общественной жизни родной области, уверенно заявляете о себе на спортивных соревнованиях, делаете успехи в науке и творчестве.

Уверен, ваш потенциал, энергия и целеустремленность будут способствовать развитию многих инновационных и перспективных проектов на территории Саратовской области. В свою очередь, Правительство региона будет и дальше работать над созданием условий для успешной реализации ваших способностей.

Желаю вам покорения новых вершин и достижения всех поставленных целей! — сказал он.