Председатель регионального правительства Роман Бусаргин посетил энгельсское предприятие ООО «ПСК Геодор». Об этом заявил сегодня, 16 марта, сам политик в своем телеграм-канале.

По его словам, предприятие специализируется на разработке, производстве и внедрении новых материалов и технологий для защиты грунтов и инженерных сооружений от воздействия техногенных и негативных природных факторов.

Компания, в которой трудятся 300 человек, включает в себя несколько производственных подразделений. Два из них были открыты после участия в национальном проекте «Производительность труда». Уровень средней заработной платы составляет порядка 40 тысяч рублей.

Материалы, производимые на предприятии, являются очень востребованными и активно используются в сфере строительства, ремонта и других направлениях.

— Пообщался с руководством предприятия и коллективом. По их словам, санкции никаких не повлияли на их деятельность, предприятие работает в штатном режиме. Коллектив сохранен в полном объеме, — отметил Бусаргин.

Он пообещал, что правительство окажет ООО «ПСК Геодор» всестороннюю поддержку в реализации намеченных планов и развитии производства.