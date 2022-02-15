Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин с министром молодежной политики и спорта Александром Абросимовым обсудили планы по возрождению в Саратовской области дворового хоккея. До конца этой недели ведомство совместно с крупными муниципалитетами подготовят свои предложения.

-Для развития этого спортивного направления у нас есть вся необходимая база. Большая часть новых школ сейчас строятся с хорошими хоккейными коробками, часть площадок удалось сохранить во дворах. Кроме того, у нас есть тренеры, которые могут обучать ребят и организовывать для них досуг, формируя команды и проводя соревнования.

Летом площадки можно использовать для занятий футболом и другими видами спорта. Все это позволит нам значительно продвинуться вперед по числу жителей, которые систематически занимаются спортом. По этому показателю нам еще есть куда стремиться.

Чтобы вовлечь людей в здоровый образ жизни, спорт должен «приходить» к ним сам, как это было в моем детстве. Хоккейные коробки и различные площадки были практически в каждом дворе. Многие профессиональные спортсмены начали свой путь именно во дворе, соревнуясь с соседскими ребятами. Такое времяпровождение полезно и для общего физического развития, — написал чиновник.