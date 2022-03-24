Роман Бусаргин представил коллективу управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области нового руководителя — Александра Соловьева. Об этом сообщил сам чиновник в своем телеграм-канале.

— До этого Александр Александрович занимал должность заместителя председателя Правительства региона и проявил себя исключительно как профессионального, ответственного, компетентного и исполнительного человека. Александр Соловьев уже занимал различные руководящие должности и имеет колоссальный опыт, что поможет ему на новом месте работы.

— Уверен, что коллектив управления, в котором работают настоящие профессионалы, окажет Александру Александровичу всяческую поддержку, — написал он.