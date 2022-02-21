На железнодорожном вокзале Саратова граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР, встретили представители оперативного штаба, социальных служб, правоохранительных органов, областной службы спасения, сотрудники регионального управления МЧС России и волонтёры.

Прибывших обеспечат всем необходимым, окажут при необходимости медицинскую и психологическую помощь.

Вынужденных переселенцев Донбасса разместят в социальных учреждениях и санаториях в Энгельсском, Вольском, Марксовском районах и в г. Саратове. Для детей будет организован учебный процесс в местных школах.

Оперативный штаб проконтролирует, чтобы граждане чувствовали себя на территории Саратовской области комфортно и в безопасности.