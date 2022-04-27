В организационный комитет по проведению предварительного голосования в Саратовскую областную Думу поступили документы для участия от Романа Бусаргина.

Председатель Правительства Саратовской области примет участие в предварительном голосовании в Саратовскую областную Думу по региональной части №2 в которую входят Петровский, Екатериновский, Аткарский, Татищевский и Воскресенский районы области и часть Ленинский район города Саратова.

«Предварительное голосование — максимально прозрачная процедура, которая позволяет избирателям выбрать, кто будет представлять их интересы на выборах и определить по-настоящему народных кандидатов. Это важный выборный механизм, который уже доказал свою эффективность.

Только общаясь с жителями напрямую можно понять проблемы и запросы граждан, узнать о волнующих их темах. Обратная связь является ключевым фактором для решения насущных вопросов и проблем. Именно органы законодательной власти служат связующим звеном, которое помогает выстроить с жителями конструктивный диалог и добиваться эффективных решений», — отметил Роман Бусаргин.

Свое желание принять участие в предварительном голосование изъявили уже более 200 жителей Саратовской области.

Напомним, что документы для участия в предварительном голосовании в качестве кандидата можно заполнить на официальном сайте процедуры pg.er.ru или сдать лично в оргкомитет по адресу: город Саратов, ул. Советская, д. 10, режим работы оргкомитета: пн. вт. ср. чт. с 10:00 — 17:00, в пятницу с 10.00 – 16.00, суббота с 10:00 — 13:00. Консультацию можно получить по телефону: 8 (8452) 52-11-29.