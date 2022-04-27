Сегодня, 27 апреля, вице-губернатор Роман Бусаргин принял участие в заседании клуба технических директоров и главных инженеров предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов региона.

Формат проведения Клуба нацелен на обсуждение проблемных вопросов производственной деятельности.

Бусаргин отметил, что в условиях санкций со стороны недружественных стран некоторые отечественные производители столкнулись с логистическими проблемами. По его словам, очень важно оперативно адаптироваться к текущей ситуации и найти российские аналоги комплектующих и материалов, необходимых для производства.

-Очень важно обсуждать все эти моменты со специалистами своего дела. Они обеспечивают жизнедеятельность наших предприятий, досконально знают все производственные процессы и лучше всех понимают, что необходимо делать для развития и сохранения производств, — добавил он.