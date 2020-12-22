Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о заболеваемости коронавирусом в регионе.

Он отметил, что ситуация стабильно напряженная, в Саратове 15,723 тысячи случаев за пандемию, показатель 1,88 тысячи на 100 тысяч населения, выше среднеобластного.

Поэтому будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. С 7 декабря было подписано постановление о запрете массовых мероприятий, нельзя пойти на банкет или корпоратив.

Посещение катков регламентированы правилами.

Также предлагается контролировать то, как граждане носят маски и соблюдают социальную дистанцию в магазинах и торговых центрах, усилить там дезинфекцию.