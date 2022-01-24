Есть чёткий порядок регулирования численности — это отлов и стерилизация.

Если животное проявляет агрессию, оно должно оставаться в приюте.

В Саратовской области немало неравнодушных людей, которые искренне любят животных, создают свои приюты. Они помогают не только брошенным собакам и кошкам, но и всем нам, принимая на себя важную социальную функцию.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин совершенно справедливо заметил, что помощь некоммерческим организациям должны оказывать и региональные, и муниципальные органы власти.

На прошлой неделе мы встречались с представителями приютов региона. Сейчас ведётся работа, чтобы освободить их от арендной платы за земельные участки, которые им предоставляют. Для муниципального бюджета это незначительные суммы, а НКО сможет направить эти деньги на основную деятельность.

Руководителю управления ветеринарии Алексею Молчанову поручено разработать положение о предоставлении ежегодных региональных грантов для приютов.

Дополнительно рассматривается вопрос по увеличению объемов бесплатной стерилизации собак, которая проводится подведомственными учреждениями для НКО.

К работе стоит подключиться и главам районов. На муниципальном уровне тоже могут действовать гранты для приютов на отлов безнадзорных животных, создаваться новые приюты.