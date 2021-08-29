Продолжается выдача именных сертификатов на приобретение жилья гражданам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На данный момент у 5251 человека возникло право на получение жилого помещения.

С этого года в регионе действует ещё один механизм — выдача сертификатов. Право на них возникает при достижении получателем 25 лет. Более 600 человек изъявили желание использовать именно такой механизм.

Сумма исчисляется из установленной в области стоимости квадратного метра и нормы предоставления в 33 кв.м. На сегодняшний день это более 1,2 млн рублей.

При использовании этого способа гражданин сам выбирает себе жилье, а также может дополнительно собственные средства, материнский капитал, заемные средства (ипотека). Приобрести можно квартиру или частный дом в любом муниципальном районе нашей области. Жилье сразу оформляется в собственность.

Вчера в минстрое выдали ещё 130 сертификатов тем получателям, которые заключили мировые соглашения. Всего предоставлено 163 именных свидетельства.

Уточнить информацию о порядке получения сертификата и заключения мирового соглашения можно по телефонам 74-00-47, 74-42-83 (доб. 192).

В 2021 году планируется обеспечить жильём порядка 1450 человек из данной категории. На эти цели предусмотрено 1,7 млрд рублей. Финансирование было значительно увеличено после вмешательства Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина.