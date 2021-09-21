Продолжается работа для реализации проекта реконструкции нового участка набережной Саратова.

Провел совещание с профильными структурами Правительства области и администрации города.

Напомню, что проект реконструкции берегоукрепительных сооружений на участке от 2-й Садовой до Большой Садовой был инициирован Вячеславом Володиным.

Работы должны начаться уже в этом году. Для этого необходимо освободить береговую зону и поднять затонувшие суда, после чего демонтировать их. Соответствующая задача поставлена перед администрацией Саратова.

Министерству строительства и ЖКХ области совместно с министерством природных ресурсов поручено в кратчайшие сроки подготовить дорожную карту по реализации проекта.