Продолжается работа для реализации проекта реконструкции нового участка набережной Саратова.
Провел совещание с профильными структурами Правительства области и администрации города.
Напомню, что проект реконструкции берегоукрепительных сооружений на участке от 2-й Садовой до Большой Садовой был инициирован Вячеславом Володиным.
Работы должны начаться уже в этом году. Для этого необходимо освободить береговую зону и поднять затонувшие суда, после чего демонтировать их. Соответствующая задача поставлена перед администрацией Саратова.
Министерству строительства и ЖКХ области совместно с министерством природных ресурсов поручено в кратчайшие сроки подготовить дорожную карту по реализации проекта.