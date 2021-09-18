Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин проголосовал сегодня, 18 сентября, на выборах депутатов Госдумы в новой школе имени Юрия Гагарина на улице Лесозаводская в Энгельсе.

— Обязательно сходите на свой избирательный участок и воспользуйтесь своим конституционным правом. От нашего выбора зависит будущее всей страны, — написал он в Instagram.

Председатель областной думы отдал свой голос на участке №468, расположенный в Базарном Карабулаке.

— Считаю, что участие в выборах – это возможность повлиять на будущее нашей страны, на будущее наших детей и внуков, — процитировала пресс-служба.