Ремонт дорог – одна из ключевых тем в работе Правительства региона. Важно, чтобы в первоочередном порядке работы велись на тех направлениях, которые востребованы у жителей.

Сегодня провели встречу с депутатами фракции «Единая Россия» в Государственной и областной думах. Руководитель реготделения партии, депутат Госдумы Николай Панков отметил, что он и его коллеги регулярно выезжают в районы, общаются с жителями и знают, какие дороги требуют срочного внимания. Такое взаимодействие позволит сформировать нам эффективную программу (https://t.me/busargin_r/2461) по ремонту региональных и межмуниципальных дорог.

Благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина на реализацию таких программ регион получает беспрецедентные средства. Только в этом году дополнительно привлечено 8 млрд рублей, а общий объем составит 13,8 млрд рублей. Это позволит привести в нормативное состояние более 679 км дорог. Всего же в ближайшие три года Саратовская область получит 30 млрд рублей в дополнение к тому, что было запланировано в бюджете.

Такая помощь позволит нам в 2024 году достигнуть показателя в 50% по нормативному состоянию дорог.