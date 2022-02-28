В Саратовской области идет подготовка к весеннему половодью. Все профильные службы мониторят ситуацию в ежедневном режиме, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По информации управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, на большинстве рек уровень воды сейчас выше значений прошлого года на 11-109 см. Толщина льда на малых реках составляет от 28 до 44 см, что ниже нормы на 6-27 см. Исключение составляет река Терешка на границах Вольского и Воскресенского районов, где показатели превышены.

Специалисты отмечают, что гидрологическая обстановка на реке Волге в норме. За счет разности сбросов Саратовской и Волгоградской ГЭС в течение прошедших суток наблюдалось колебание уровня воды от -11 до +2 см.

Толщина льда на Волгоградском водохранилище составляет 17-27 см, что ниже нормы. В районе города Вольска наблюдаются полыньи.

Всего в зоне подтопления при наихудшем сценарии могут оказаться 25 районов региона. Речь идет о 95 населенных пунктах и 7487 домах, в которых проживают более 21 тысячи человек. Паводок также угрожает 33 мостам и участкам дорог общей протяженностью 32 км.

-В Саратове 2 марта состоится командно-штабная тренировка по подготовке к весеннему половодью. На ней будут отработаны действия в чрезвычайных ситуациях, в том числе организация лодочных переправ и мест временного размещения граждан, оказавшихся в зоне подтопления, работа диспетчерских служб, — добавил чиновник.