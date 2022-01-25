Сегодня, 25 января, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин проконтролировал уборку снега после снегопада в Ленинском районе Саратова.

Коммунальные службы и ответственные структуры районной администрации продолжают работать в круглосуточном режиме. Задействована дополнительная техника частных организаций.

-По словам главы администрации района Лады Мокроусовой, в дневное время на территории района задействовано для уборки снега 196 единиц техники. Очистка прилотковой части и вывоз снега в основном проводятся в ночное время, чтобы не создавать трудности для движения транспорта горожан. Помощь оказывают торговые и промышленные организации, расчищая территории общего пользования рядом со своими объектами.

Сейчас важно уделить внимание вывозу снега, расчистке всех возможных подходов к социальным учреждениям, дворовых территорий, а также контейнерных площадок. Проезд обеспечен, но из-за большого количества осадков ширина проезжей части уменьшилась в большинстве случаев. Эффективной расчистке мешают зачастую припаркованные автомобили, поэтому необходимо привлекать ГИБДД в тех случаях, когда имеет место нарушение правил дорожного движения.

С главой района отдельно обсудили проезды к площадкам по сбору твердых коммунальных отходов. Нельзя допустить сбоев в работе по вывозу мусора. Тем адресам, по которым были вопросы, будет уделено пристальное внимание, — написал он.