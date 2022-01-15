Накануне, 14 января, глава общественной организации «Комитет многодетных семей» Ирина Алешина выступила на заседании рабочей группы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

—Прошлый год показал отличные результаты. Они стали возможны благодаря нашим совместным усилиям. Спасибо всем, кто работал, и в первую очередь Вячеславу Володину. Что касается этого года, цифры по жилищным сертификатам не очень порадовали: 24 семьи — это мало, — сказала Алешина.

Она отметила, что в этом году президент дал поручение по поводу земельных участков, это подведение коммуникаций.

-У нас нет проблем с энергетиками. Благодаря президенту газификация тоже станет нам доступной. Нам помогла федеральная власть. Но у нас остается больной вопрос — это водоотведение, водоснабжение и дороги. Мы забуксовали на этих моментах. И я бы хотела попросить по этому вопросу отдельно собираться и решать проблемы, — отметила активистка.

-Главы районов, попрошу до 1 апреля провести комиссии по этим вопросам, по обеспечению коммунальной инфраструктурой, и мне доложить. Александр Соловьев, проконтролируйте проведение этих комиссий, привлечение общественности, — сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.