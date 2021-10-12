Сегодня, 12 октября, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграмм-канале рассказал, что в рамках недавно созданного совета по повышению качества образования провели круглый стол по актуальным проблемам.

Министерство образования, эксперты от образовательных учреждений и общественники озвучили те направления, по которым пока наблюдается отставание.

Обратили внимание на статистику по результатам ЕГЭ среди выпускников. В целом показатели достаточно высокие, 2997 школьников получили от 81 до 100 баллов. Но анализ показал, что среди них очень низкий процент учеников сельских школ – всего 376 детей. В вузы поступают не более 15% ребят из таких населенных пунктов.

По словам экспертов, на это влияет, в первую очередь, качество подготовки в общеобразовательных учреждениях. Из-за нехватки специалистов часто один педагог ведет сразу несколько предметов, совмещая их с непрофильными для себя.

На заседании также отметили, что школьники из сельских районов поставлены в неравное положение с ребятами из укомплектованных учителями-предметниками городских школ. Если же в селах не остается учеников, школы вообще закрываются.

—Однако вариант с закрытием школ нам не подходит. Да, это самый простой путь. Позиция Правительства области – школы в селах нужно сохранить. Это может быть другой формат – филиал, образование до определенного класса или что-то еще. Главная цель – обеспечить всех детей качественным образованием, независимо от того, проживают ли они в городе или сельской местности. Поэтому и создан совет с участием экспертного сообщества, общественности, — отметил Бусаргин.

По итогам круглого стола министерству образования даны следующие поручения: подготовить перечень мероприятий, позволяющих обучать детей педагогами-предметникам, проработать возможность подвоза школьников к учителям по узким дисциплинам в соседние более крупные учреждения, составить предложения по переподготовке педагогического состава и повышения квалификации, сформировать информационную концепцию по повышению статуса профессия учителя, изучить возможность увеличения целевого набора в вузы по педагогическому профилю, сформулировать предложения по сетевому взаимодействию вузов и школ.