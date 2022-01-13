Сегодня, 13 января, в 7:00 председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провёл оперативное совещание по уборке дорог во всех районах региона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

-Дорожные службы области и муниципалитетов работают в круглосуточном режиме, выведена вся имеющаяся техника. На федеральных трасса задействовано 292 единицы техники, на региональных дорогах — 347 единиц, на муниципальных — 510.

Уважаемые жители области, напоминаю, что в моем телеграм-канале вы можете написать адреса, которые требуют особого внимания. Администрации всех муниципалитетов отслеживают обращения, — отметил чиновник.