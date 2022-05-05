Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сегодня, 5 мая, провел совещание по ситуации с саратовским полиграфическим комбинатом. Сейчас предприятие находится в процедуре банкротства.

Ранее он встретился с представителями нового владельца, который заверил, что они намерены развивать комбинат.

Бусаргин заявил, что на сегодняшний момент собственник представил в министерство промышленности и энергетики свой пошаговый бизнес-план с конкретными датами. Правительство совместно с прокуратурой региона держат этот вопрос под особым контролем. Он отметил, что имущественный комплекс и земельные участки имеют промышленное назначение, попытки изменить этот статус будут пресекаться.